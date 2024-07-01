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Завершаются фасадные работы на колокольне Троицкого собора

Завершаются фасадные работы на колокольне Троицкого собора Псковского Кремля, сейчас реставраторы разбирают леса на главной звоннице Пскова. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение»

«Выполнен огромный объем работ. Разрушение камня кладки стен и фундаментов в некоторых местах достигала почти метровой глубины. Сейчас они полностью укреплены с помощью инъектирования и докомпановки местным строительным материалом из известняка. Проведена замена стропильной системы и кровли, замена и протезирование балок перекрытий между ярусами, отреставрированы часы и шпиль, выполнено золочение сусальным золотом. Все деревянные элементы конструкции, установленные на колокольне, обработаны био- и огнезащитными составами», - отметили реставраторы.

Фасады оштукатурены современными реставрационными материалами на основе извести, в соответствии с методикой работы с известняковым камнем кладки.

Кроме того, выполнено устройство ограждений на верхних ярусах.

В интерьерах продолжаются отделочные работы. Удалены все перегородки, открыты исторические ступени. Проводятся инженерные коммуникации. Выполняются штукатурные работы и устройство новых полов во всех помещениях.

В порядок будет приведена лестница, устроенная в древности в стене звонницы, для доступа к колоколам. Проектом приспособления предусмотрен новый маршрут для туристов, с выходом на необычную смотровую площадку с высоты птичьего полета.

Современный облик колокольня приобрела в 1821 году. Он взят за основу при разработке проекта реставрации.