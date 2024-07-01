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Скончался протоиерей Александр Тимофеев, долгие годы служивший в храмах Плюсского и Стругокрасненского районов

12 июля на 67-м году жизни отошел ко Господу протоиерей Александр Тимофеев, долгие годы несший служение в храмах Плюсского и Стругокрасненского районов. Об этом сообщает Telegram-канал Псковской епархии.

Фото: Telegram-канал Псковской епархии

«При активном участии отца Александра в Плюсском и Стругокрасненском районах епархии было возрождено множество приходов. Будучи благочинным Плюсского округа епархии, отец Александр одновременно курировал строительство нескольких храмов. Последний из них - в честь святой блаженной Ксении Петербургской деревне Должицы - был заложен 20 августа 2023 года», - рассказали в епархии.

Отпевание протоиерея Александра состоится 16 июля в храме Успения Пресвятой Богородицы в поселке Струги Красные по окончании божественной литургии.