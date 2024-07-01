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Церковь / Новости епархии

Арочный кованый дверной блок установили в колокольне Троицкого собора в Пскове

23.07.2024 10:07|ПсковКомментариев: 0

Арочный кованый дверной блок установили в колокольне Троицкого собора в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Дверной блок выполнен по историческим аналогам. Сторона двери, обращенная внутрь помещения, изготовлена из дерева. Со стороны фасада колокольни дверь обшита металлом. Собрана из кованых, фигурно вырезанных листов, соединенных между собой крупными заклепками. 

Дверь оснащена различными элементами, в частности, жиковинами. Это фигурные дверные петли, вытянутые поперек дверного полотнища. В древности жиковины часто бывали причудливо украшены, поскольку располагались на дверях или воротах и должны были свидетельствовать о статусе здания, рассказали реставраторы. 

Ручки дверного блока выполнены в виде колец с накладкой. Створки дверей запираются на засов. Использованы кованые болты, гайки и гвозди и металлические накладки.

В настоящий момент дверь укрыта от повреждений до момента окончания монтажа дверного блока и наличников дверной арки.

Теги: #Возрождение
Источник: Псковская Лента Новостей
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