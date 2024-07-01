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В Спасо-Преображенском соборе поставили баннер с историей угрозы его уничтожения

В Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря установлен информационный баннер, рассказывающий о дне, когда собора и его фресок могло не стать. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«22 июля 1944 года в Пскове идут суровые бои против фашистских захватчиков. Город вот-вот будет освобожден. Спасо-Преображенский собор в этот момент находится в центре событий. В Покровской башне стоит наблюдательный пункт Красной Армии, выставлена артиллерия. У Мирожского монастыря начнется форсирование реки Великой, которое позволит закрепиться советским войскам на западном берегу. В этот день один из снарядов, предположительно советский, попал прямо в окно соборного барабана и врезался в западную стену, повредил часть росписи и оставил выбоину, которую можно увидеть и сейчас. Чудом снаряд не сдетонировал. Но другой, немецкий, снаряд попал прямо в главу храма, значительно ее разрушив», - рассказали в музее.

После освобождения Пскова собор начали восстанавливать в первую очередь. Архитектор Юрий Спегальский собственноручно ремонтировал главу, изготовил деревянный лемех, починил кружала. И уже в 1946 году были исправлены все значительные повреждения храма.