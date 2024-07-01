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Памятник Невскому и бюст погибшему на СВО священнику планируют установить в Пскове

Историко-культурная экспертиза одобрила проект по установке памятника князю Александру Невскому и бюста погибшему в ходе проведения специальной военной операции священнику Александру Цыганову у воинского храма Александра Невского в Пскове. Это следует из информации, опубликованной на сайте комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Церковь Александра Невского начала XX века расположена на территории бывших казарм 96-го пехотного Омского полка, на завеличенской улице Мирная, 1 в Пскове. Это образец войсковой культовой постройки эпохи эклектики. Церковь признана объектом культурного наследия регионального значения.

В рамках проекта планируют установить несколько памятных знаков: памятный крест из гранита высотой 3,5 метра в память о геноциде христианского армянского народа, бронзовый памятник Александру Невскому с хоругвью высотой 5 метров, гранитный бюст на постаменте высотой 3,5 метра погибшему отцу Александру Цыганову, гранитный крест высотой 1,5 метра в честь 1100-летия Пскова от армянской общины, бил и поклонный крест на каменном постаменте высотой 4 метра, памятную доску и щит, посвящённые памяти 6-й роты 104-го полка 76-й дивизии.

Фото: Псково-Печерский монастырь / Telegram

Проект разработала ООО «Реставрационно-строительная мастерская Псковской епархии» в этом году.

Напомним, воинский священник 76-й дивизии Александр Цыганов попал под обстрел и от ранений скончался в ноябре 2022 года. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил иерея орденом Мужества и медалью «За заслуги перед Псковской областью» посмертно.