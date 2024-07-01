Архимандриту Феодосию посвятят лекцию в Пскове

Очередные Александро-Невские беседы в воинском храме святого князя Александра Невского состоятся 29 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
Тема лекции: «Архимандрит Феодосий (Коротков): от древлехранилища Псковского музея до Псково-Печерского монастыря». Лектором выступает старший научный сотрудник древлехранилища Псковского музея-заповедника Александр Егоров.
Беседа состоится при библиотеке храма Александра Невского (улица Максима Горького, дом №67). Начало в 18:00.
Справки по телефону: (8112)72-14-41.