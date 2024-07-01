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Полы демонтируют в Серафимовском приделе Троицкого собора в Пскове

Демонтаж полов, выполненных из керамогранитной плитки, заканчивается в Серафимовском приделе Троицкого собора в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Проектом реставрации предлагается открыть и привести в порядок исторические плиты первоначальных полов. В настоящий момент существуют перепады в уровне плит, существенные разрушения.

По состоянию, цвету и форме камня, открывающегося под современной плиткой, можно проследить разные периоды в устройстве исторических плит, отметили реставраторы.

Современный пол был устроен во время последнего ремонта собора в 90-е годы прошлого века.

Троицкий собор, четвертый по счету, был заложен в 1682 году на том же месте, где стояли предыдущие храмы. Строительство было завершено в 1699 году. В 1770 году для укрепления стен здания после пожара построены контрфорсы. В XVII-XVIII веках подклет Троицкого собора стал усыпальницей псковских архиереев.

В 1980-е годы вновь освящен придел святого Серафима Саровского.