Праздничные богослужения пройдут в Печорах к Успению Пресвятой Богородицы,

Праздничные богослужения, приуроченные к престольному празднику монастыря - Успению Пресвятой Богородицы, пройдут в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре с 27 по 29 августа, сообщает Telegram-канал Псковской епархии.
Фото: Telegram-канал Псковской епархии
27 августа
- Малая вечерня на Успенской площади в 16:00, затем акафист Божией Матери;
- Всенощное бдение на Успенской площади в 18:00, перенесение чудотворной иконы Успения Пресвятой Богородицы на Михайловскую площадь.
28 августа
- Ранняя божественная литургия в Успенском храме в 7:00;
- Молебен перед чудотворной иконой Успения Богородицы на Михайловской площади в 8:40;
- Поздняя божественная литургия в Михайловском храме в 10:00, по окончании - крестный ход вокруг монастыря;
- Вечернее богослужение в Михайловском храме в 18:00.
29 августа
- Божественная литургия в Михайловском храме в 10:00;
- Всенощное бдение на Михайловской площади в 18:00, затем крестный ход с Плащаницей Пресвятой Богородицы на Успенскую площадь.