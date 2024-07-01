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Дорожку для чудотворной иконы готовят к празднику Успения Пресвятой Богородицы в Печорах

Студенты Псково-Печерской духовной семинарии готовятся к празднику Успения Пресвятой Богородицы, который отметят в обители 27-29 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псково-Печерском монастыре.

Фото и видео здесь и далее: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь

В этом году, как и прежде, к празднику готовятся заранее. С раннего утра студенты косят траву для дорожки, по которой понесут чудотворную икону Успения Пресвятой Богородицы. Дорожку будут украшать цветами.

Также по многолетней традиции в эти дни цветами украшаются храмы, чудотворная икона Божией Матери и ее плащаница.

Напомним, праздничные богослужения, приуроченные к престольному празднику монастыря - Успению Пресвятой Богородицы, пройдут в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре с 27 по 29 августа.