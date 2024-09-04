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Орнамент «городок» воспроизвели в Стефановской церкви Мирожского монастыря

Продолжаются ремонтно-реставрационные работы в Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове. Работы по восстановлению фасадов с наружной стороны полностью завершены. Об этом сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)

Церкви возвращают первоначальный облик. Уже проведены кровельные работы и восстановление фасадов с наружной стороны. Специалисты воспроизвели декоративный орнамент «городок», воссоздали купол и покрыли его оцинкованным железом, а также полностью восстановили деревянный карниз на колокольне.

Продолжается работа по отделке красным кирпичом, которая ведётся на высоте трехметровой отметки. Также восстанавливаются и перекладываются оконные проемы из кирпича. Проводится полный демонтаж кладки, выполненной с использованием цемента в послевоенный период.

Работа в братском корпусе и в интерьере церкви будет начата с наступлением холодов. В теплое время, когда нет перепадов температур, запланировано выполнение работ на фасадах и кровле.

Напомним, что каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана построена в 1403-1404 годах. В конце XVII века церковь была перестроена и освящена в 1713 году. Иконы с изображением Пскова, датированные первой четвертью XVII века и рубежом XVII-XVIII веков, показывают два строительных периода церкви.

В 1968 году Стефановская церковь передана Псковскому музею-заповеднику, а в 1994 году она перешла в ведение Псковской епархии.