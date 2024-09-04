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Перенесение мощей князя Александра Невского празднуют православные

День перенесения мощей благоверного князя Александра Невского празднует Русская православная церковь 12 сентября.

10 сентября 1721 года Петр I, после продолжительной и изнурительной войны со шведами, заключил Ништадский мир. Этот день решено было освятить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую, северную столицу, Петербург, основанную на берегах Невы.

Вывезенные из Владимира в августе 1723 года святые мощи были привезены в Шлиссельбург и оставались там до 1724 года, когда 30 августа (по старому стилю) были установлены в Троицком соборе Александро-Невской Лавры, где почивают и ныне. А указом от 2 сентября 1724 года было установлено празднество на 30 августа (по старому стилю).

Имя защитника рубежей России и покровителя воинов известно далеко за пределами страны. Святой благоверный князь Александр Невский (в схиме Алексий) скончался по пути из Орды в Городце, на Волге, 14 ноября (по старому стилю) 1263 года и через несколько дней был погребен в соборной церкви Рождественского монастыря города Владимира (ныне там установлен памятник святому князю; еще один памятник установлен в городе Переславле-Залесском).

Почитание благоверного князя началось сразу же по его погребении. Нетленные мощи благоверного князя были открыты, по видению, перед Куликовской битвой в 1380 году, и тогда же установлено местное празднование. К молитвам святого князя, прославившегося обороной Отечества, русские полководцы прибегали и во все последующие времена, пишет Calend.ru.

Сегодня День перенесения мощей благоверного князя Александра Невского празднуется Русской православной церковью по новому стилю 12 сентября.

Святому Александру Невскому посвящены многочисленные храмы и за пределами России. Наиболее известные из них: Патриарший собор в Софии, кафедральный собор в Таллине, храм в Тбилиси. Эти храмы — залог дружбы русского народа-освободителя с братскими народами.

На территории Псковской области расположены несколько памятников, посвященных Александру Невскому. Так, в 1992 году в деревне Кобылье Городище Гдовского района установили бюст князя, а в 1993 году на горе Соколихе под Псковом (на пути следования войск Александра Невского в 1242 году) открыли монумент в память о Ледовом побоище. А 11 сентября 2021 года в деревне Самолва Гдовского района с участием президента РФ Владимира Путина открыли мемориальный комплекс «Князь Александр Невский с дружиной».

Фото: храм Александра Невского / «ВКонтакте»

В этом году отмечается 300-летие перенесения святых мощей благоверного князя.

По этому случаю в храме Александра Невского в Пскове пройдет встреча митрополита Матфея, литургия, молебен с крестным ходом в 9:00.

После крестного хода около храма пройдет небольшое представление и ярмарка, на которой можно будет приобрести овощи и фрукты, выращенные школьниками, и детские поделки.