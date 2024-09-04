Лекция «Два подворья Снетогорского монастыря в Пскове» пройдет 19 сентября

В деревне Клин Куньинского района началось строительство братского корпуса

Торжественное Богослужение прошло в отреставрированном Святогорском монастыре

Клирик Псковской епархии провел пастырскую беседу в исправительной колонии

Звездное небо в очередной раз запечатлели над Крыпецким монастырем

Крестный ход вокруг Пскова пройдет 19 сентября

Крестный ход вокруг Пскова пройдет 19 сентября

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Церковь / Новости епархии

Звездное небо в очередной раз запечатлели над Крыпецким монастырем

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