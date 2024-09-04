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Церковь / Новости епархии

Покров Пресвятой Богородицы отмечают верующие 14 октября

14.10.2024 07:00|ПсковКомментариев: 0

Великий праздник Русской православной церкви — Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — празднуется ежегодно 14 октября по новому стилю (1 октября — по старому). 

Икона «Покров Пресвятой Богородицы» (Новгород, 1401—1425 годы) / Государственная Третьяковская галерея

По этому случаю в Пскове пройдет ряд праздничных торжеств, среди них экскурсия по русской избе, посиделки-беседа о традициях ношения женского головного убора с мастер-классом по вязанию платка, детские традиционные забавы и игры по площадкам, а также творческое задание по созданию лоскутной куклы «Северная берегиня» от Псковского музея-заповедника. 

Покров - это главный осенний праздник, история которого восходит к 910 году, к периоду, когда Византийская империя вела войну с сарацинами. В этот день в Константинополе (к которому уже вплотную подошли мусульмане) во Влахернской церкви, где хранилась риза Богоматери, во время богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало — покров.

В воскресный день во время всенощного бдения, когда храм был переполнен молящимися, святой Андрей, Христа ради юродивый, в четвертом часу ночи, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Богородицу, озаренную небесным светом и окруженную Ангелами и сонмом святых. Святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов сопровождали Царицу Небесную.

Преклонив колена, Пресвятая Дева начала со слезами молиться за христиан и долгое время пребывала в молитве. Потом, подойдя к Престолу, продолжала свою молитву, закончив которую, она сняла со своей головы покрывало и распростерла его над молящимися в храме людьми. Пресвятая Владычица сияла небесной славой, а покров в ее руках блистал «паче лучей солнечных».

Святой Андрей с трепетом созерцал дивное видение и спросил стоявшего рядом с ним своего ученика, блаженного Епифания: «Видишь ли, брат, Царицу и Госпожу, молящуюся о всем мире?» Епифаний ответил: «Вижу, святый отче, и ужасаюсь».

Преблагословенная Богородица просила Господа Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих его пресвятое имя и прибегающих к ее заступлению. «Царю Небесный, — глаголаше в молитве на воздусе со Ангелы стоящая Всенепорочная Царица, — приими всякаго человека, молящегося к тебе и призывающего имя мое на помощь, да не отыдет от лика моего тощ и неуслышан».

Святые Андрей и Епифаний, удостоившиеся созерцать молящуюся Богоматерь, «долгое время смотрели на распростертое над народом покрывало и на блиставшую наподобие молнии славу Господню; доколе была там Пресвятая Богородица, видимо было и покрывало; по отшествии же ее сделалось и оно невидимым, но, взяв его с собою, она оставила благодать, бывшую там».

Дивное явление Богородицы, покрывающей христиан, ободрило и утешило греков, собрав последние силы, они победили сарацинов.

Во Влахернской церкви сохранилась память о явлении Богоматери. В XIV веке русский паломник дьяк Александр видел в церкви икону молящейся за мир Пресвятой Богородицы, написанную так, как ее созерцал святой Андрей. Но Греческая Церковь не знает этого праздника, пишет Calend.ru.

На Руси с Покрова дня начинались свадьбы, а девушки в этот день ходили в церковь молиться, чтобы господь послал им хороших женихов. Народная примета подсказывает, что чем больше снега на Покров, тем больше свадеб будет в этом году.

Теги: #покров
Источник: Псковская Лента Новостей
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