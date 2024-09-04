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Студенты заканчивают строительство часовни на Духовой горе Опочецкого округа

Строительство часовни на Духовой горе Опочецкого муниципального округа окончится после установки окон и дверей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Опочецкого округа.

Фото: администрация Опочецкого муниципального округа

Как сообщили в администрации, сейчас студенты Опочецкого индустриально-педагогического колледжа проводят покрасочные работы. Под руководством мастера производственного обучения Валентины Мурашовой они покрывают торцы бруса краской, чтобы защитить их от трещин и растрескивания.

«Мы благодарим всех жителей нашего города за оказанную помощь и поддержку в этом благом деле. Вместе сделали большое дело», - отметили в администрации.