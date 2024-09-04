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Митрополит Матфей совершил Божественную Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию, память святых отцов VII Вселенского Собора, в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, сегодня, 27 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

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Его Высокопреосвященству сослужили настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иеромонах Алексий (Годлевский) с соборным духовенством, руководитель Службы информационного мониторинга Управления делами Московской Патриархии иеромонах Ермоген (Бурыгин), насельники Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Гавриил (Асташкин) и иеромонах Никон (Горохов). Песнопения Литургии исполнил Архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились многочисленные прихожане собора, паломники и члены общества слабослышащих города Пскова.

По окончании Литургии митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.

В этот же день митрополит Матфей в сопровождении настоятеля иеромонаха Алексия проинспектировал ход реставрационных работ в Серафимовском приделе кафедрального собора.