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Мощи преподобной Евфросинии Полоцкой перевезут в Великие Луки

Встреча святых мощей Евфросинии Полоцкой состоится на Вознесенской площади у центрального входа в Свято-Вознесенский кафедральный собор в Великих Луках сегодня, 31 октября, в 16.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фото: Псковская епархия

Во встрече примет участие епископ Великолукский и Невельский Сергий. После встречи будет совершён молебен перед мощами преподобной Евфросинии Полоцкой.

В Великолукской епархии крестный ход пробудет с 31 октября по 1 ноября.

1 ноября в 9.00 начнется божественная литургия, по окончанию которой будет совершен молебен и акафистное пение перед мощами преподобной Евфросинии Полоцкой. Далее, в этот же день, в 15.00 мощи отправятся в Полоцкий Спасо-Евфросиниевский женский монастырь.

Напомним, в 2024 году исполняется 920 лет со дня рождения преподобной Евфросинии Полоцкой, основоположницы женского монашества на Руси, и 155 лет со дня канонизации преподобной Евфросинии Московской (в миру — великая княгиня Евдокия Дмитриевна), которая была супругой князя Дмитрия Донского, также причисленного Русской православной церковью к лику святых. Великую княгиню Евдокию Дмитриевну при жизни называли матерью, хозяйкой Москвы, а после кончины — покровительницей.

Принесение мощей святых Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской символично для народов России и Белоруссии, объединенных общей историей, культурой, святынями и ценностями. Принесение мощей этих святых — зримый символ единства верующих России и Белоруссии в рамках одной Поместной православной церкви. Немаловажным также является то, что в 2024 году исполнится 25 лет со дня создания Союзного государства России и Белоруссии, отметили в епархии.

Напомним, принесение мощей преподобной Евфросинии Полоцкой на Псковскую землю состоялось 29 октября.