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В Троицком соборе Пскова совершили отпевание митрофорного протоиерея Михаила Мельника

2 ноября, в Димитриевскую родительскую субботу, в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова совершили отпевание митрофорного протоиерея Михаила Мельника, прослужившего в Псковской епархии более полувека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фотографии: Псковская епархия

Чин отпевания возглавил благочинный храмов города Пскова протоиерей Андрей Большанин. Его высокопреподобию сослужили: настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иеромонах Алексий (Годлевский) с духовенством собора, благочинный храмов Псковского района иерей Михаил Буценка. Песнопения чина исполнил хор кафедрального собора под управлением Наталии Гострой.

Проститься с дорогим их сердцу батюшкой в этот день в соборе собрались: митрополит Евсевий (Саввин), настоятели и клирики храмов города, православные псковичи и духовные чада отца Михаила.

Новопреставленный протоиерей Михаил был погребен близ храма Воскресения Христова (в Орлецах) города Пскова, настоятелем которого он прослужил более 20-ти лет.