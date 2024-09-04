Митрополит Матфей проинспектировал ход строительства храма вблизи псковской инфекционки

Митрополит Псковский и Порховский Матфей проинспектировал ход строительства храма святых страстотерпцев цесаревича Алексия и праведного врача Евгения Боткина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.
Фото здесь и далее: Псковская епархия
8 ноября митрополит Матфей, в сопровождении настоятеля Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иеромонаха Алексия (Годлевского), проинспектировал ход строительства храма святых страстотерпцев цесаревича Алексия и праведного врача Евгения Боткина в городе Пскове.