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Митрополит Матфей проинспектировал ход строительства храма вблизи псковской инфекционки

Митрополит Псковский и Порховский Матфей проинспектировал ход строительства храма святых страстотерпцев цесаревича Алексия и праведного врача Евгения Боткина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

8 ноября митрополит Матфей, в сопровождении настоятеля Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иеромонаха Алексия (Годлевского), проинспектировал ход строительства храма святых страстотерпцев цесаревича Алексия и праведного врача Евгения Боткина в городе Пскове.

Напомним, торжественная закладка храма святых цесаревича Алексея и праведного врача Евгения (Боткина) состоялась при Псковской областной инфекционной клинической больнице в Пскове 12 мая. Храм будет располагаться у Псковской областной инфекционной клинической больницы на улице Майора Доставалова в Пскове.