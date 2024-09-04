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Лекцию о монашестве в России проведут в Пскове

Лекция о монашестве в России пройдет при храме святого Александра Невского в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

11 ноября в 18:00 в большом зале трапезной храма святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова состоится лекция для экскурсоводов и тех, кто интересуется историей родного края на тему: «Монашеская жизнь в России».

Лектором выступит игумен Августин (Заярный), насельник Псково-Печерского монастыря.

Телефон для справок: 8-921-210-25-12, 8-960-227-13-52 (Валентина Павловна).