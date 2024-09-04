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На просветительское занятие при космодамианском храме приглашают псковичей

Храм Космы и Дамиана с Примостья приглашает на занятие в Воскресной школе для взрослых 12 ноября в 18:30. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковской епархии.

Фото: сайт псковской епархии

12 ноября в 18:30 в храме святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана (с Примостья) города Пскова состоится занятие Воскресной школы для взрослых на тему: «Во времена княгини Ольги».

Лектором выступит Анатолий Александров, кандидат исторических наук, поэт, писатель, археолог, специалист по раннему средневековью, автор книги «Во времена княгини Ольги».

Занятие пройдет по адресу: ул. Леона Поземского, 7, звонница. Справки по телефону: 8-921-219-63-17.