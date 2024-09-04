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Завершается восстановление купола колокольни Стефановской церкви в Мирожском монастыре

Завершаются работы по золочению купола колокольни и обшивке покрытием из металла с уже нанесенным красочным слоем купола Стефановской церкви в Мирожском монастыре в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Эти работы направлены на возвращение церкви XVII века к ее первоначальному облику.

В ходе восстановительных работ были проведены кровельные работы, а также выполнены работы по восполнению кладки фундаментов и фасадов. Стефановская церковь, построенная в 1403/1404 годах в честь апостола и мученика архидиакона Стефана, является первой каменной церковью на территории монастыря и входит в состав архитектурного ансамбля Мирожского монастыря.

Церковь была перестроена в конце XVII века, и иконы с изображением Пскова, датированные первой четвертью XVII века и рубежом XVII-XVIII веков, показывают два строительных периода этого исторического здания.

Реставраторы отметили, что в период оккупации, с 1941 по 1944 год, на территории монастыря, приписанного к немецкому военному госпиталю, располагался концлагерь. В 1968 году Стефановская церковь была передана Псковскому музею-заповеднику, а в 1994 году — Псковской епархии.