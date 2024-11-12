Воспитанники Воскресной школы Рождества Богородицы Снетогорского монастыря посетили Спасо-Елеазаровскую обитель

Учащиеся Воскресной школы Рождества Богородицы Снетогорского монастыря совершили паломничество в Спасо-Елеазаровский монастырь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.
Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал
Маленьким паломникам провели экскурсию по храму, где ребята узнали о древнем чудотворном образе Спаса Всемилостивого и историю появления в обители чудотворной Цареградской иконы Пресвятой Богородицы.
На территории обители дети увидели било и узнали, что стародавние времена, когда еще не было колоколов, ударом в било призывали христиан на молитву в храм. Ребята услышали его сильный и протяжный голос, как будто перенеслись в средневековую Русь.
Также все ученики побывали на фотовыставке «Августейшие паломницы Елеазаровой пустыни», приуроченной к 160-летию со дня рождения святой преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны.
Затем дети с радостью прогулялись вокруг пруда и с интересом наблюдали за его обитателям. А в завершение всех паломников пригласили на монастырскую трапезу.