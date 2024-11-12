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Кукольный спектактль про Рождество покажут псковичам в Палатах у Сокольей башни

Кукольный спектакль «Вертеп» с историей Рождества Христова покажут псковичам в Палаты у Соколье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

В преддверии новогодних праздников Псковский музей-заповедник в рамках программы «Новогодние встречи» проведет мастер-классы, интерактивные программы и рождественский спектакль.

На рождественском спектакле «Вертеп» марионетки из ящичка, который тоже называется вертеп, расскажут знакомую, но все еще сказочную историю о Рождестве Христовом.

На интерактивной программе «Вечер накануне 1700-го» посетители узнают о традициях празднования Нового года на Руси, примут участие в играх и создадут новогодние сувениры.

Для любителей рукоделия в музее-заповеднике проводятся мастер-классы по созданию новогодних композиций, декоративных домиков, ретро-открыток и текстильных сувениров.

Все мероприятия проводятся в Палатах у Сокольей башни (Дом Ксендза) по адресу: Комсомольский переулок, дом 7.

Для записи на мастер-классы необходимо позвонить по телефону +7 (811) 233-13-90, доб. 1.