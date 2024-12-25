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Выставка русской церковной живописи откроется в Печорах в Рождество

В картинной галерее архимандрита Алипия (Воронова) при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре откроется выставка «Вслед за Христом. Священное Писание в русской живописи второй половины XIX — начала ХХ века». Она посвящена 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона, патриарха всероссийского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в монастыре.

Фото: Псковская епархия

На выставке будет представлена 41 работа крупнейших русских мастеров академической школы из коллекции государственного Русского музея. Посетители смогут увидеть примеры русской церковной живописи, а также эскизы росписей и мозаик.

Особое место на выставке займут эскизы Василия Сурикова, Владимира Маковского и Генриха Семирадского, которые были воплощены на стенах храма Христа Спасителя в Москве. Именно в этом соборе был поставлен на патриарший престол святитель Тихон.

Псковский музей-заповедник представит шедевры художников Ильи Репина, Василия Сурикова, Василия Поленова, Ивана Айвазовского и Николая Маковского.

Выставка «Вслед за Христом» — это дань почитания подвига святителя Тихона (Беллавина), который призывал следовать за Христом.

Торжественная церемония открытия пройдет в праздник Светлого Христова Рождества 7 января в картинной галерее архимандрита Алипия (Воронова) в 12:00 по адресу: город Печоры, улица Международная, дом 3. В остальные дни галерея будет открыта с 10:00 до 18:00. Понедельник – выходной. Вход для жителей Печор – бесплатный. Выставка продлится до 21 сентября 2025 года.