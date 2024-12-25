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В Рождественский сочельник митрополит Матфей совершил Литургию в Псково-Печерском монастыре

6 января, в Навечерие Рождества Христова, митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил Божественную Литургию святителя Василия Великого в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщили в официальном канале Псковской епархии Русской Православной Церкви.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Псково-Печерской обители иеромонах Прохор (Андрейчук) с братией монастыря в священном сане. Песнопения Литургии исполнили братский хор монастыря под управлением инока Олега (Гладышева) и Архиеерейский хор под руководством Марии Быковой.

За богослужением молились насельники монастыря, прихожане обители и паломники.