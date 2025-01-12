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Реставрацию пяти башен окончили в Псково-Печерском монастыре

Специалисты завершили реставрацию пяти башен в Псково-Печерском монастыре. Работы включали комплекс мероприятий по укреплению и восстановлению архитектурных элементов комплекса. Об этом сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

В ходе реставрации были проведены следующие работы: укрепление стен и фундаментов, замена деревянных перекрытий,

ремонт кровли; реставрация дозорной избы, изготовление и установка ворот, выполненных по аналогам исторических, реставрация кованых прапоров, подведение инженерных коммуникаций.

Кроме того, были установлены оконные заполнения в Острожной (Тюремной) башне, которая является частью ограды монастыря. Эта ограда была построена в 1558-1566 годах и первоначально имела шесть башен, которые позже были дополнены ещё четырьмя. Сегодня в ограде монастыря девять башен, каждая из которых имеет свою уникальную форму.

Длина крепостных стен составляет 810 метров. Монастырская ограда является важным архитектурным элементом ансамбля монастыря и находится под охраной государства.

Особенностью ограды Псково-Печерского монастыря является её расположение на склонах глубокого оврага, по дну которого протекает ручей Каменец. Стены, идущие вниз по склону, имеют ступенчатую форму.

Со стороны фасадов стен и башен проводится вертикальная гидроизоляция стен фундамента, а также выполняются другие работы по укреплению сооружения.