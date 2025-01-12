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Теплый пол почти обустроили в церкви в Печорах

В приделе церкви Сорока Севастийских мучеников в городе Печоры завершается устройство теплого пола. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Проложен водяной контур для теплых полов с регулировкой температурного режима в помещении храма. Залита бетонная стяжка.

В самом храме ведутся работы по монтажу каркаса полов. Монтируются лаги. В ходе ремонтно- реставрационных работ старые полы были разобраны. Лаги, находившиеся в хорошем состоянии, отреставрированы и будут использованы во время устройства новых полов. Проведено протезирование на местах, в которых началось деструктивные процессы. Часть лаг заменена полностью. Дерево прошло обработку септиками и противопожарными составами.

Храм Св. 40-а мучеников Севастийских, каменный, построен в 1817 году. Находится рядом с церковью Святой Великомученицы Варвары 1779 года постройки, перед входом в Свято-Успенскую Псково-Печерскую мужскую обитель города Печоры.

До 1931 года эти два храма служили местом молитвы горожан, каменный храм Сорока Севастийских мучеников использовался со Страстной седмицы до праздника Покрова, так как считался летним и не имел отопления, а с ноября до Страстной седмицы служили в зимнем Варваринском храме.

В церкви Св. Варвары ремонтно- реставрационные работы завершены в 2023 году. В ходе предпроектных работ проведены археологические исследования исторической территории. Сделаны научные открытия. Проведена паспортизация объектов. Приведены в порядок юридические документы, защищающие права памятников истории и культуры. Масштабные ремонтно-реставрационные работы приводятся впервые.