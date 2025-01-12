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Первая реставрация с 60-х годов прошлого века завершена в башне Верхних решёток в Псково-Печерском монастыре

Завершилась реставрация башни Верхних решёток в Псково-Печерском монастыре, сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

В ходе реставрации башни воссоздан архитектурный облик ОКН на опорный период конца XVII века ( Допетровское время).

Выполнена реставрация стен, сохранены и укреплены граффити Петровского периода, воссоздана дозорная изба, проведена реставрация кованого флюгера на башне.

Выполнен ремонт и протезирование существующих деревянных элементов каркаса шатра, произведена реставрация деревянных перекрытий и лестниц внутри башни.

Это первая реставрация за период с 60-х годов прошлого века, времени ее реконструкции по проекту реставраторов Всеволода Смиронова и Михаила Семенова. Верхняя, отсутствовавшая часть памятника архитектуры, тогда был воссоздана: надстроены 4, 5, 6 ярусы. Тогда же воссозданы деревянный шатер и «дозорная изба» с прапором и «красным тесом с пиками».

Кованый прапор выполнен архитектором Всеволодом Смирновым. Он имеет поворотный механизм, который был приведен в порядок во время реставрации.