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Святой благоверный князь Олег Брянский станет темой лекции в Пскове

В воинском храме святого князя Александра Невского в Пскове 20 марта состоятся очередные Александро-Невские беседы, сообщили Псковской Ленте Новостей в храме.

Темой встречи: «Святой благоверный князь Олег Брянский и святые земли Брянской». Лектором выступит филолог, паломница Людмила Масакова.

Мероприятие начнется в 18.00 и пройдет при библиотеке храма Александра Невского, расположенного по адресу: улица Максима Горького, дом 67.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: (8112)72-14-41.