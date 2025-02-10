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Снетогорский монастырь приглашает псковичей разделить престольный праздник совместно с митрополитом

Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорский монастырь приглашает паломников и прихожан разделить престольный праздник совместной молитвой, которую возглавит митрополит Псковский и Порховский Матфей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковской епархии.



Фото: Telegram-канал псковской епархии

16 марта, в Неделю 2-ю Великого поста, святителя Григория Паламы и день памяти основателя обители преподобномученика Иоасафа Снетогорского — в Снетогорском монастыре состоится престольный праздник, который возглавит митрополит Псковский и Порховский Матфей.

«Сестры обители приглашают всех желающих разделить радость общей молитвы и престольного торжества», - сказали в монастыре.

Встреча Владыки и начало Божественной Литургии – 08:00.