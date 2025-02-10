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Митрополит Матфей возглавил престольное торжество в Снетогорской обители

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию на месте подвигов угодника Божия – в Рождества Богородицы Снетогорском монастыре сегодня, 16 марта, в Неделю 2-ю Великого поста и день памяти преподобномученика Иоасафа Снетогорского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

Его Высокопреосвященству сослужили: наместник Свято-Благовещенской Никандровой пустыни архимандрит Спиридон (Иващенко); клирики Рождества Богородицы Снетогорского монастыря: протоиерей Александр Савельев, протоиерей Алексий Трофимов, иеромонах Александр (Анисимов), иеромонах Евфимий (Запекин); насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Кронид (Калашников).

Песнопения Литургии исполнил хор сестер обители под управлением монахини Михаилы (Писаревой). За богослужением молились: митрополит Евсевий (Саввин), настоятельница Рождества Богородицы Снетогорского монастыря игумения Рафаила (Позигунова) с сестрами обители, настоятельница Спасо-Елеазаровского монастыря игумения Татиана (Пашкова), многочисленные прихожане и паломники.

По окончании праздничного богослужения митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.