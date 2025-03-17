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Церковь / Новости епархии

Реабилитационный центр для ветеранов построят при Псково-Печерском монастыре

20.03.2025 13:28|ПсковКомментариев: 0

Состоялось совещание по организации реабилитационного центра для ветеранов боевых действий и их семей при Псково-Печерском монастыре, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

На территории Молодежного центра Псковской епархии состоялось совещание рабочей группы по строительству и организации реабилитационного центра для ветеранов боевых действий и их семей при Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре в городе Печоры.

В совещании приняли участие руководитель отдела по социальному служению Псковской епархии протоиерей Андрей Большанин; секретарь-референт Псковского епархиального управления диакон Николай Арзуманов; руководитель Центра кризисной психологии при храме Воскресения Христова на Семеновской города Москвы Михаил Хасьминский; генеральный директор АНО «Возрождение» Денис Василенко; руководитель реабилитационного центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Юлия Зайцева; заведующая кафедрой философии и теологии Псковского государственного университета, доктор психологических наук Марина Манойлова; генеральный директор ООО «Объединенная редакция», магистр экстремальной психологии Марина Григорьева; профильные специалисты ПсковГУ.

Теги: #епархия
Источник: Псковская Лента Новостей
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