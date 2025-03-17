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Кафе на 90 мест и пространство «Россия – моя история» обустроят в бывшем здании псковской духовной семинарии

Эксперты одобрили проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание семинарии» первой половины XVIII – начала XX века в Пскове, данная информация следует из акта экспертизы, который размещен на сайте комитета по охране культурного наследия Псковской области.

Фото: Яндекс. Карты

Согласно документам, в здании планируют обустроить кафе на 90 мест, гостиницу на 19 номеров и благоустроить территорию, а также создать пространство «Россия - моя история».

Здание расположено по адресу: улица Советская, 21. Документация разработана ООО «ПИ Спецпроектреставрация» в 2024 году.

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Ранее в здании семинарии учился патриарх Тихон (Беллавин). Как сообщалось ранее, напротив корпуса духовной семинарии планируют поставить памятник патриарху.