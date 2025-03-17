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В «Михайловском» ждут гостей на Пасхальную седмицу

Три заключительных дня Светлой Пасхальной седмицы псковичи и гости региона смогут отпраздновать в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Празднование Светлого Христова Воскресения в 2024 году. Из архива музея-заповедника «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, на эти дни — 25, 26 и 27 апреля — в музее запланировано проведение интерактивной фольклорной программы «Христос воскрёс». В основу её сценария легло множество очень интересного и при этом с музейной тщательностью воспроизводимого этнографического материала, среди которого старинные песни и обряды, бытовавшие в Псковской губернии в XIX веке.

«Ежегодно мы включаем в нашу программу вновь разученные календарно-приуроченные песни, записанные фольклористами на территории нынешней Псковской области, — рассказывает руководитель отдела массовых мероприятий музея-заповедника «Михайловское» Ирина Егорова. — К предстоящему празднику, например, мы готовим усвятскую, весеннюю игровую песню «Рябина, рябина, зелена-кудрява», которую принято было петь в хороводе. Пасхальный тропарь у нас в этот раз прозвучит тоже усвятский».

Разучить и спеть вместе с музейщиками церковный тропарь «Христос Воскресе» смогут все гости праздника, отметили в заповеднике. Кроме того, участники фольклорной программы узнают всё про загадочных святогорских валымщиков, про традицию «целования красным яйцом», проч., проч.

«Вошли в сценарий и посвящённые весне и Пасхе фрагменты из произведений Пушкина», — особо отметила Ирина Егорова. — Ведь поэт с большим почтением относился к главному православному празднику». В «Михайловском» также напомнили, что в одной из тетрадей Пушкина сохранился рисунок, сделанный им на третий день Светлой седмицы, после посещения кишинёвской церкви: изображение иконостаса и молящихся. Гостям музея, в числе прочего, прочтут и апрельские, 1821 года, стихи, в которых Александр Сергеевич свидетельствует, что говел постом: «Я променял парнасски бредни / И лиру, грешный дар судьбы, / На часослов и на обедни, / Да на сушёные грибы».

Часовую фольклорную программу «Христос воскрёс» 25—27 апреля будут «играть» в музее «Водяная мельница в деревне Бугрово».

Традиционно в Пушкинском заповеднике всем желающим попасть на праздничные гуляния настоятельно рекомендуют сделать предварительную заявку. Дело в том, что мельничное подворье, очень просторное по крестьянским меркам времён «михайловского барина Ляксандры Сэргеича», тем не менее, за раз может принять не более сорока человек. Телефоны и электронный адрес для связи с экскурсионным бюро (службой музейной, экскурсионной и методической работы) можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».