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Церковь / Новости епархии

Вербное Воскресенье отмечают православные

13.04.2025 10:20|ПсковКомментариев: 0

Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье) — это один из переходящих двунадесятых праздников христианской церкви, дата которого зависит от даты Пасхи и приходится на воскресный день за неделю до нее, то есть на шестое воскресенье Великого поста.

Фото: диакон Лев Савинов / Псковская епархия

Торжественный вход Иисуса в Иерусалим был вступлением Его на путь крестных страданий. Об этом событии рассказывают в своих Евангелиях все четыре евангелиста — Марк, Матфей, Лука и Иоанн.

У евреев был обычай: цари и победители въезжали в Иерусалим на конях или ослах, и народ торжественными криками, с пальмовыми ветвями в руках встречал их. Еврейский народ, находившийся под владычеством Римской империи, ожидал Мессию как политического освободителя, поэтому его и приветствовали как царя — пальмовыми ветвями.

Исполняя пророчества Ветхого Завета (Зах. 9,9), Христос именно таким торжественным образом въезжал в Иерусалим, но не как Царь земной или победитель в войне, а как Царь, Царство Которого не от мира сего, как Победитель греха и смерти. Это царское прославление Христа перед Его смертью Церковь вспоминает для показания, что страдания Спасителя были вольными.

На Руси этот праздник давно называется Вербным воскресением. Название происходит от того, что верующие приходят в церковь с ветками, как правило, ивовых растений — вербы, ивы, ветлы или других деревьев, которые первыми распускаются весной, в ознаменование тех ветвей, которые резали иудеи, встречавшие Иисуса в Иерусалиме.

Конечно, на юге используют цветы и ветви других деревьев, как правило, пальм. В России, где таких деревьев нет, и где первой распускается верба, с давних времен стали использовать ее ветви, почему и сам праздник стал называться Вербным воскресением. Но подлинное его название — Вход Господень в Иерусалим, Неделя Ваий или Цветоносное воскресение, пишет calend.ru.

Христиане накануне стараются обязательно посетить всенощное бдение в храме и освятить веточки вербы, которые потом хранят до следующего Вербного воскресенья.

Сегодня соблюдающие Великий Пост могут позволить себе более разнообразную пищу — можно есть рыбу, использовать растительное масло и даже разрешается выпить немного красного вина. Порадуйте близких рыбкой — например, имбирно-медовым лососем и другими вкусными постными блюдами!

За Вербным воскресеньем начинается Страстная неделя, или Великая седмица, последняя неделя Великого поста, предшествующая Пасхе. Это особый для верующих период, когда вспоминают последние дни земной жизни Спасителя.

Напомним, 13 апреля в Пскове организуют дополнительные рейсы автобусов на кладбища «Орлецы» и «Крестовское».

 
Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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