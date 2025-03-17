В празднование входа Господня во Иерусалим митрополит Матфей совершил Литургию в кафедральном соборе

13 апреля, в празднование входа Господня во Иерусалим, митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.
Фото здесь и далее: Матвей Елисеев
Его Высокопреосвященству сослужили: клирик Свято-Троицкого кафедрального собора протоиерей Антоний Савченко с соборным духовенством и насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Авенир (Осауленко).
Песнопения Литургии исполнил Архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились прихожане собора.
По окончании Литургии митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.