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В празднование входа Господня во Иерусалим митрополит Матфей совершил Литургию в кафедральном соборе

13 апреля, в празднование входа Господня во Иерусалим, митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Матвей Елисеев

Его Высокопреосвященству сослужили: клирик Свято-Троицкого кафедрального собора протоиерей Антоний Савченко с соборным духовенством и насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Авенир (Осауленко).

Песнопения Литургии исполнил Архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились прихожане собора.

По окончании Литургии митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.