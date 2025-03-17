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Крестный ход на Пасху проходит в храме Александра Невского в Пскове. ВИДЕО

Праздничная пасхальная служба проходит в храме Александра Невского в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Служба на Пасху началась вечером в Великую субботу, накануне дня Воскресения Иисуса Христа. Она состоит из нескольких частей: полунощницы, крестного хода, пасхальной заутрени, пасхальных часов и божественной литургии.

Полунощница — это служба, которая посвящена Второму пришествию и Страшному суду. В основном её совершают в монастырях, однако перед Пасхой её служат и в обычных храмах для мирян. Крестный ход на Пасху проходит при открытых Царских вратах под стихиру Воскресения Христова «Воскресение Твое, Христе Спасе…». Пасхальная заутреня начинается после того, как весь крестный ход заходит в храм. Пасхальные часы — это служба, во время которой поются тексты, посвящённые Воскресению Христову. Божественная литургия совершается сразу после часов.

Пасхальная служба — лишь начало празднования Пасхи. Уже в сам праздник продолжаются богослужения. Также в 12.00 у храма будет праздничная программа в честь Пасхи.