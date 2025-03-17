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Митрополит Матфей совершил Литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе в Фомину Неделю

Божественную Литургию совершил митрополит Псковский и Порховский Матфей в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскове сегодня, 27 апреля, в Антипасху, Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

Его Высокопреосвященству сослужили: клирик кафедрального собора протоиерей Артемий Лутченко с соборным духовенством, насельники Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря игумен Савва (Комаров), иеромонах Авенир (Осауленко) и иеромонах Анатолий (Подолян).

Песнопения Литургии исполнил Архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились прихожане кафедрального собора и паломники.

Затем митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с Архипастырским словом.