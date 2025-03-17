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День жен-мироносиц отмечается 4 мая

Во второе воскресенье после Пасхи Русская Православная Церковь чтит память святых жен-мироносиц — Марию Магдалину, Марию Клеопову, Саломию, Иоанну, Марфу, Марию, Сусанну и иных.

Фото: Псковская епархия

День жен-мироносиц отмечают в честь последовательниц Иисуса Христа, которые первыми пришли к его гробнице, чтобы помазать тело Спасителя ароматическим маслом — миром. Именно от этого слова и появилось название праздника — День жен-мироносиц.

В Евангелии от Иоанна написано, что к гробу Христа подходила только Мария Магдалина. В Евангелии от Матфея сказано еще и про «другую Марию». В Евангелии от Марка — про Марию Магдалину, Марию Иаковлеву и Саломию, а в Евангелии от Луки — про Марию Магдалину, Иоанну, Марию «мать Иакова» и Сусанну.

Так или иначе, христиане верят в то, что именно мироносицы первыми узнали о воскресении Христа и первыми увидели его воскресшим. Согласно Новому Завету, после ареста Христа в Гефсиманском саду все ученики Иисуса, кроме Иоанна, разбежались. Они не присутствовали при распятии и погребении учителя. Из последователей Христа на Голгофе были лишь Иоанн, Дева Мария и жены-мироносицы. Они утешали страдающую мать Христа, Деву Марию. Так как Христос умер накануне субботы, дня покоя, ему не могли отдать погребальные почести. Поэтому, дождавшись воскресенья, жены-мироносицы отправились с благовониями к гробнице Иисуса. Там им явился ангел и сообщил, что Христос воскрес.

В Пскове существует Храм жён-мироносиц на Мироносицком кладбище («Мироносицкая церковь на скудельницах» - так на Руси именовали места массовых погребений). Храм появился еще в первой половине XVI века сначала как деревянный, а с 1546 года как каменный храм со звонницей. Долгое время храм был центром Мироносицкого мужского общежительного монастыря, упраздненного лишь во второй половине XVIII веке, когда он превратился в приходской, а затем приписной храм. В XIX веке Мироносицкая церковь претерпела внутренние и внешние переделы (например, была разобрана звонница), а к основному храму был пристроен Ильинский предел.

В 1878 году неподалеку от церкви была воздвигнута единоверческая часовня. В 1881 году на месте главных ворот была выстроена высокая надвратная колокольня, а во время Первой мировой войны на кладбище появилась часовня в честь Воскресения Христова в память о погибших за веру, царя и Отечество. Со временем большую известность приобрело прихрамовое кладбище. Самые ранние сохранившиеся могильные кресты относятся еще к XV — XVI вв.

После революционных событий 1917 года Мироносицкий храм и другие церковные строения, как и древнее кладбище, подверглись разорению. Впоследствии оказались почти разрушены единоверческая часовня, часовня в память о погибших воинах во время Первой мировой войны. В 1930-е года храм был превращен в склад. После Великой Отечественной войны в храмовых строениях некоторое время жили псковичи, оставшиеся без крова.

В середине 1950-х годов храмовый комплекс, в том числе единственную сохранившуюся часовню, обследовал известный архитектор-реставратор Б.С. Скобельцын. Тогда были проведены некоторые восстановительные работы, однако возрождение приходской жизни началось только в мае 1989 года, когда стала меняться религиозная политика в СССР.

В 1990-е — 2000-е годы была проведена большая работа по восстановлению храма и колокольни, воссозданию дома причта. Под руководством известного священника протоиерея Павла Адельгейма была создана школа регентов, организован приют для детей-сирот в деревне Писковичи, началась активная миссионерская и просветительская работа.