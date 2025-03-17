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Церковь / Новости епархии

Завершился монтаж системы водоотведения в церкви Николы со Усохи в Пскове

13.05.2025 07:30|ПсковКомментариев: 0

 В церкви Николы со Усохи в Пскове успешно завершены работы по установке системы водоотведения, включая ливневую канализацию, сообщили Псковской Ленте Новостей в сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и Псковской области» / Telegram

Реставраторы завершают работы по замене деструктированной кладки.

«Кладка выполняется из такой же известняковой плиты, из которой построен храм. Каменщики обрабатывают каждую плиту вручную. При реставрации церкви Николы со Усохи,  памятника архитектуры  XV-XVI в.в., технология работ древних мастеров практически повторяется в таком виде,  какой она и была при строительстве столетия назад. Используется раствор для кладки, выполненный на основе известкового», - говорится в посте.

 

Также в настоящий момент в церкви Николы со Усохи в Пскове полностью смонтирована система водоотведения, ливневая канализация. Установлены люки, которые будут собирать воду с территории, пониженной до исторической отметки времени строительства церкви. Все коммуникации подсоединены к существующим городским сетям.

Внутри памятника архитектуры XV-XVI в.в. проводено укрепление кладки, реставраторы приступили к нанесению штукатурного слоя.

Продолжаются работы по замене кровли над четвериком. Отреставрирован, оштукатурен барабан купола. Под кровлю подведен воссозданный объем южного придела церкви.

В соответствии с проектом будет выполнено устройство булыжного мощения вокруг храма. Ввод сетей в здание запланирован на весенне- летний период. Подключение станет следующим этапом. Завершение всех работ планируется на конец 2025 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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