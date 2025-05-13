Троицкий собор организовал сбор помощи семье погибшего клирика

Сбор помощи семье погибшего клирика Троицкого собора Пскова Антония Савченко организовал Троицкий собор, сообщается в Telegram-канале храма.
Фото: Троицкий собор / Telegram
«Дорогие, у нашего любимого батюшки - отца Антония Савченко остались матушка и двое маленьких детей», - отметили в соборе.
Вчера, 12 мая 2025 года, клирик Свято-Троицкого собора иерей Антоний Савченко погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне Специальной военной операции.
Перевод можно сделать на карту:
Затем Псковская епархия опубликовала текст последнего видеообращения клирика.