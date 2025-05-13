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Троицкий собор организовал сбор помощи семье погибшего клирика

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Сбор помощи семье погибшего клирика Троицкого собора Пскова Антония Савченко организовал Троицкий собор, сообщается в Telegram-канале храма.

Фото: Троицкий собор / Telegram

«Дорогие, у нашего любимого батюшки - отца Антония Савченко остались матушка и двое маленьких детей», - отметили в соборе.

Вчера, 12 мая 2025 года, клирик Свято-Троицкого собора иерей Антоний Савченко погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне Специальной военной операции.

Перевод можно сделать на карту:

Сбербанк: 2202 2032 1178 9278;

Т-банк: 2200 7019 6957 6104 Серафима С.

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Затем Псковская епархия опубликовала текст последнего видеообращения клирика.