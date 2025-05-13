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Международный Конгресс «Единение» начал свою работу в псковской епархии

С 16 мая 2025 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря начал свою работу Международный Конгресс «Единение», посвященный развитию паломнической и миссионерской работы и взаимодействию с туристическими объединениями, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковской епархии.

Фото здесь и далее: Лев Савинов

Организаторами мероприятия выступили комиссия Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь, Синодальный миссионерский отдел Русской Православной Церкви и Синодальный отдел по делам молодежи Русской Православной Церкви. Конгресс проходит при поддержке министерства экономического развития Российской Федерации, Центра стратегических разработок и правительства Псковской области.

В первый день работы Международного Конгресса «Единение» на территории Паломнического центра Псково-Печерского монастыря состоялась открытая сессия «Стратегия развития паломничества России: традиции и новации», модератором которой выступила игумения Михаила (Солодухина) – руководитель рабочей группы развития внутреннего и выездного паломничества Комиссии Русской Православной Церкви.

С приветствием к участникам Конгресса обратился Епископ Друцкий Евсевий, викарий Витебской епархии Белорусского Экзархата.

Участие в открытой сессии Конгресса «Единение» приняли представители епархиальных отделов по делам молодежи, миссионерству, паломнические службы и центры епархий, ответственные в епархиях за паломничество, представители федеральных и региональных органов власти в сфере туризма и молодежной политики России и Беларуси, представители туристического бизнеса, руководители и представители проектных центров, профильных объединений сферы туризма, авторы проектов для молодёжи паломнической направленности, экскурсоводы, руководители образовательных учреждений в сфере туризма.

В первый день работа Конгресса также проходила в рамках презентации туристического и паломнического потенциала Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря для туроператоров, турагентов и паломнических служб, дискуссионной сессии «Миссионерство на маршруте: как превратить паломничество в проповедь», а также практических сессий «Разработка паломнического маршрута для молодежи “ТопМаршрут”», «Паломничество и молодежь», «Паломнические службы Единого реестра: новые возможности».