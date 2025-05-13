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Митрополит Матфей: Мы знаем, как использовать паломничество для привлечения молодёжи к церковной жизни

Паломничество может стать одним из инструментов для привлечения молодежи к церковной жизни. Таким мнением поделился митрополит Псковский и Порховский на пресс-подходе в рамках международного конгресса «Единение», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Задачи, которые сейчас стоят перед церковью и государством, перед обществом в целом, о развитии в государстве внутреннего туризма, церкви, паломничества, сегодня как нельзя кстати, возможно, решить совместными усилиями. Сегодня на конгрессе собрались не только руководители более 150 паломнических служб и центров страны, но и представители турбизнеса, представители ассоциаций туроператоров не только России, но и Белоруссии», - сказал митрополит Матфей.

Владыка отметил, что в конгрессе приняли участие делегации из Турции, которые выступали 16 мая в рамках первого дня.

«Конгресс получил статус международного благодаря участию наших приходов из Турции, которые выступили вчера с докладами на круглых столах. Мы собрали, наверное, всех заинтересованных в продвижении паломничества. Благодаря взаимодействию с синодальными нашими отделами молодежи, по молодежной работе и миссионерству, мы видим и знаем, как использовать паломничество в качестве инструмента продвижения идей нашей церкви и привлечению, самое главное, молодежи к современной церковной жизни», - заключил священнослужитель.