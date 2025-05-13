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Веселые старты дружбы организуют в Пскове 25 мая

Приход храма великомученика Димитрия Солунского приглашает команды Воскресных школ и Псковских приходов на III Веселые старты дружбы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

25 мая в городе Пскове состоятся III Веселые старты дружбы, организованные приходом храма святого великомученика Димитрия Солунского города Пскова.

К участию в стартах дружбы приглашаются команды воскресных школ (дети до 12 лет) и Псковских приходов (взрослые). Справочную информацию можно получить по телефону: +7 953 236 8928.

Начало соревнований в 13:00.

Место проведения будет зависеть от погодных условий. При хорошей погоде старты дружбы пройдут на спортивной площадке Гуманитарного лицея (ул. Ленина, 10), при дождливой погоде - в закрытом помещении на арене «Хит-Трек» (ул. Новаторов, 5/1).