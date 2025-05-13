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Архиепископ Зеленоградский Савва: Главная цель паломничества - передать духовный опыт

Передача духовного опыта не только воцерковленным людям, но и более светским, является главной целью паломничества. Таким мнением поделился архиепископ Зеленоградский Савва во время пресс-подхода в рамках международного конгресса «Единство», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Главная задача паломничества – это передать духовный опыт. Он может быть очень разным. Он может быть глубоким для тех людей, которые уже воцерковлены, а может быть более путеводным для тех, кто только приходит в церковь. Но в любом случае он должен быть. Если передача этого опыта утрачивается, то утрачивается сам смысл паломничества», - сказал владыка.

Он добавил, что даже не воцерковленные люди могут найти в церкви необходимый опыт.

«К нам, на территорию монастырей, храмов, приходят не только те люди, которые ищут воцерковление, но приходят также люди, скажем, совсем светские. Но даже им мы можем что-то передать из нашего духовного опыта. Тогда задача, которая стоит перед церковью будет выполнена», - заключил архиепископ.