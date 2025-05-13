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Церковь / Новости епархии

Погибший в зоне СВО псковский священник перед гибелью спас пятерых человек

21.05.2025 16:44|ПсковКомментариев: 0

Отец Антоний Савченко погиб, спасая пятерых человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Telegram-канал «Военный отдел Московского Патриархата»

«Под Белгородом был, как называют военные, прилёт снаряда. Многие погибли; многие были ранены, в их числе и отец Антоний. Но он еще мог держаться на ногах и стал выносить в безопасное место раненых бойцов, тех, кто сам не мог идти. Одного за другим священник вынес четырёх человек. Ему сказали: ты истекаешь кровью; надо самому спасаться, уходить отсюда: как обычно, в место поражения будет еще один прилет. И он пошёл спасаться: вернулся назад в то страшное для живых место за раненым офицером. В этот момент прилетел ещё снаряд. И наш отец Антоний (мы все его, как живого, видим перед собой: огромный русский богатырь, косая сажень в плечах) своим телом накрыл раненого офицера. Осколки вонзились в священника, но человек был спасен», - рассказали в епархии.

Уточняется, что офицер и четверо раненых, вынесенных отцом Антонием, живы. 

«Частица его духа навсегда останется с теми пятерыми, которых он спас от смерти. Она останется с его друзьями-однополчанами, как вечная проповедь православия. Она останется с каждым из нас, знавших его», - добавили в епархии. 

Напомним, что военный священник иерей Антоний Савченко погиб в зоне специальной военной операции 12 мая в результате удара РСЗО HIMARS. Ему было 32 года. 

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посмертно удостоил погибшего в зоне СВО иерея Антония Савченко ордена благоверного князя Димитрия Донского I степени.

Отпевание священнослужителя состоялось 18 мая в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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Лента новостей
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