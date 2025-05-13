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Звание Героя России присвоили погибшему в зоне СВО псковскому священнику Антонию Савченко

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне спецоперации псковскому военному священнику иерею Антонию Савченко, следует из указа президента.

Фото: Telegram-канал «Военный отдел Московского Патриархата»

Напомним, что военный священник иерей Антоний Савченко погиб в зоне специальной военной операции 12 мая в результате удара РСЗО HIMARS. Ему было 32 года.

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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл посмертно удостоил погибшего в зоне СВО иерея Антония Савченко ордена благоверного князя Димитрия Донского I степени.

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Отпевание священнослужителя состоялось 18 мая в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.

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Отец Антоний Савченко погиб, спасая пятерых человек.