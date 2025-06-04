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Монастырь Симеона Богоприимца в Пскове обсудят на очередных Александро-Невских беседах

В воинском храме святого князя Александра Невского в Пскове 12 июня состоятся очередные Александро-Невские беседы, сообщили Псковской Ленте Новостей в храме.

Темой встречи станет монастырь Симеона Богоприимца на Железной горке в Пскове. Лектором выступит старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Арсений Постников.

Мероприятие начнется в 18.00 и пройдет при библиотеке храма Александра Невского, расположенного по адресу: улица Максима Горького, 67.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону: (8112)72-14-41.