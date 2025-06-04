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Реставрация Серафимовского придела продолжается в Троицком соборе Пскова

В Троицком соборе Псковского Кремля продолжается реставрация Серафимовского придела и работы на фасадах здания, сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

В интерьерах придела Серафима Саровского завершено укрепление стен, фундаментов и сводов. Специалисты приступили к оштукатуриванию поверхности сводов.

Ведутся работы по фиксации дефектов керамических элементов внешнего декора собора. На фасадах идет отбивка бухтящей штукатурки. Во время этих работ выявлен заложенный оконный проем на отм + 6.485.

Для укрепления фундаментов со стороны фасадов проводится бурение скважин (северный центральный контрофорс , полная глубина). Работа уникальная по своей сложности, глубина бурения для инъектирования- 2 метра. Раствор закачивался под давлением 6 атмосфер, чтобы закрепляющая смесь заполнила все трещины и микротрещины.

Используется материал с содержанием тонкомолотых наполнителей, полимеров. Это высокоподвижная смесь, способная проникать в пустоты и трещины менее 0,1 мм. Современный реставрационный материал не дает усадки во время набора прочности.

Укрепление происходит в 2 этапа. Первый этап на 2 метра, второй - на полную глубину фундаментов. Затем выполнялняются работы по укреплению грунтов.

Современное, четвёртое по счёту, здание Троицкого собора строилось на протяжении 17 лет и было закончено в 1699 году.

Храм возводился на фундаментах предыдущих строений, но при этом вырос в высоту до 78 метров.

Большое влияние на архитектурное решение оказали традиции московской архитектуры XVII века, в частности, выделен вытянутый шестистолпный четверик, увенчанный пятью главами.

В конце XVIII века из-за трещин, образовавшихся вследствие неодинаковой осадки собора, были заложены открытые боковые галереи, а само здание храма укреплено контрфорсами.