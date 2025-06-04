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Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре

Митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре накануне празднования Собора славных и всехвальных 12-ти апостолов, вчера, 12 июля. Об этом сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

Его Высокопреосвященству сослужили: архимандрит Филарет (Кольцов) с братией обители в священном сане. Песнопения всенощного бдения исполнили: братский хор монастыря под руководительством инока Олега (Гладышева) и Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря под управлением Марии Быковой.

За богослужением молились насельники монастыря, прихожане обители и паломники.